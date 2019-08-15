Наслідки обстрілу Маріуполя, фото: В’ячеслав Аброськін

https://racurs.ua/ua/n125600-vidpuschenogo-za-zakonom-savchenko-koryguvalnyka-obstrilu-mariupolya-oblyly-zelenkou-video.html

Ракурс

Валерія Кірсанова, засудженого на дев’ять років ув’язнення посібника бойовиків, котрий корегував вогонь проросійських терористів під час резонансного обстрілу Маріуполя системами залпового вогню «Град» 24 січня 2015 року й вийшов сьогодні на волю за «законом Савченко», облили зеленкою та томатним соком біля СІЗО, де він перебував.

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Про це повідомляє видання mrpl.сity.

Бойовика під час виходу з СІЗО обступили жителі маріупольського мікрорайону «Східний» та активісти. Деякі з них тримали плакати «Кірсанов убивця» і «Східний пам’ятає", інші закликали його поїхати на кладовище на могили вбитих дітей.

Зазначається, що присутній на місці інциденту місцевий пастор пропонував Кірсанову покаятися.

Таксист, котрий мав забрати Кірсанова з-під СІЗО, поїхав без нього. Тож він разом зі своєю дружиною пішов додому пішки.

Про звільнення Кірсанова сьогодні повідомив у своєму Фейсбуці заступник очільника Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Він відбував покарання згідно вироку суду від 18 червня 2019 року, але, згідно «закону Савченко», сьогодні виходить на свободу, — зазначив Аброськін.

Ми всі разом несемо відповідальність за цей закон, бо тоді, коли правоохоронці виступили проти цього, нікому це було не потрібно, просто зробили вид, що не почули, — резюмував правоохоронець.

Жертвами здійсненого бойовиками в 2015 році обстрілу Маріуполя стала 31 людина, ще 128 були поранені.

Нагадаємо, за «законом Савченко» наприкінці вересня 2018 року з в’язниці вийшов відомий антимайданівець Топаз.