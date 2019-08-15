Валерий Кирсанов, фото: Галина Геннадіївна Однорог

https://racurs.ua/n125600-otpuschennogo-po-zakonu-savchenko-korrektirovschika-obstrela-mariupolya-oblili-zelenkoy-video.html

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Валерия Кирсанова, осужденного к девяти годам заключения пособника боевиков, который корректировал огонь пророссийских террористов во время резонансного обстрела Мариуполя системами залпового огня «Град» 24 января 2015 года и вышел сегодня на свободу по «закону Савченко», облили зеленкой и томатным соком возле СИЗО, где он находился.

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Об этом сообщает издание mrpl.сity.

Боевика во время выхода из СИЗО обступили жители мариупольского микрорайона «Восточный» и активисты. Некоторые из них держали плакаты «Кирсанов убийца» и «Восточный помнит», другие призывали его поехать на кладбище на могилы убитых детей.

Отмечается, что присутствующий на месте инцидента местный пастор предлагал Кирсанову покаяться.

Таксист, который должен был забрать Кирсанова из-под СИЗО, уехал без него. Поэтому он вместе со своей женой пошел домой пешком.

Об освобождении Кирсанова сообщил в своем Фейсбуке заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но, согласно «закону Савченко», сегодня выходит на свободу, — отметил Аброськин.

Мы все вместе несем ответственность за этот закон, потому что тогда, когда правоохранители выступили против этого, никому это было не нужно, просто сделали вид, что не услышали, — резюмировал правоохранитель.

Жертвами совершенного боевиками в 2015 году обстрела Мариуполя стал 31 человек, еще 128 были ранены.

Напомним, по «закону Савченко» в конце сентября 2018 года из тюрьмы вышел известный антимайдановец Топаз.