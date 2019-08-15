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Сессионный зал Верховной Рады, фото: «5 канал»
Верховная Рада: подготовительная группа определила перечень комитетов (СПИСОК)https://racurs.ua/n125599-verhovnaya-rada-podgotovitelnaya-gruppa-opredelila-perechen-komitetov-spisok.htmlРакурс
Подготовительная группа депутатов новой Верховной Рады, третье заседание которой происходило сегодня, определила перечень 23-х комитетов парламента IX созыва и их названия.
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Таким образом, в новой Верховной Раде будет на пять комитетов меньше. Об этом сообщает агентство «Укринформ».
По словам координатора первой подготовительной группы, будущего депутата от партии «Слуга народа» Руслана Стефанчука, комитеты в Раде IX созыва будут укрупнены, в связи с чем также возникла необходимость существенно подкорректировать их названия.
Стефанчук также отметил, что оптимизация количества комитетов осуществлялась с точки зрения эффективности их предыдущей работы.
В первую очередь мы взяли эффективность работы комитетов, которая изложена в статистическую таблицу, и посмотрели, какие действительно были эффективны, а какие — нет, — отметил Стефанчук.
Во время заседания Стефанчук озвучил под стенограмму названия комитетов Верховной Рады IX созыва:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Комитет по вопросам бюджета;
- Комитет по вопросам экономического развития;
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
- Комитет по вопросам молодежи и спорта;
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
- Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений;
- Комитет по вопросам цифровой трансформации;
- Комитет по вопросам правовой политики;
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования;
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
- Комитет по вопросам свободы слова;
- Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав человека.
Напомним, первое заседание Верховной Рады IX созыва запланировано на 29 августа. Эта дата была выбрана во время первого заседания подготовительной группы.
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