В большинстве регионов Украины осадки не ожидаются

https://racurs.ua/n125598-pogoda-v-ukraine-na-16-avgusta-v-bolshinstve-regionov-bez-osadkov-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 августа будет достаточно контрастной — в северных областях, днем также в Приазовье и Крыму, местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории — без осадков.

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Ветер северо-западный (у восточной части — юго-восточный), 5−10 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью — 10−15°, на западе страны — местами 7−9°, днем 19−24°. На остальной территории ночью температура составит 14−19°, днем — 25−30°.

Погода в Киеве 16 августа будет дождливой, осадки ожидаются ночью и днем. Ночью столбики термометров покажут 13−15°, днем — 19−21°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Во Львове в течении следующих суток осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем — 21−23°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики также осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью температура составит 15−17°, днем — 26−28°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Днепре осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Ночью — 16−18°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Харькове следующие сутки пройдут без осадков. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 28−30°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 августа будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, ГСЧС предупреждает о наводнениях, которые возможны в эти дни на западе Украины из-за интенсивных дождей и гроз.