В більшості регіонів України опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n125598-pogoda-v-ukrayini-na-16-serpnya-u-bilshosti-regioniv-bez-opadiv-karta.html

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Погода в Україні 16 серпня буде досить контрастною — у північних областях, вдень також у Приазов’ї та Криму, місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території — без опадів.

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Вітер північно-західний (у східній частині — південно-східний), 5−10 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі — 10−15°, на заході країни — місцями 7−9°, вдень 19−24°. На решті території вночі температура становитиме 14−19°, вдень — 25−30°.

Погода в Києві 16 серпня буде дощовою, опади очікуються вночі та вдень. Вночі стовпчики термометрів покажуть 13−15°, вдень — 19−21°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Львові наступної доби опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 21−23°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики також опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі — 16−18°, вдень — 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові доба мине без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 28−30°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 16 серпня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, ДСНС попереджає про повені, котрі можливі в ці дні на заході України через інтенсивні дощі та грози.