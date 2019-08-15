Отруєння в Солсбері: британська поліція повідомила про ще одну жертву

Отруєння в Солсбері сталося в березні 2018 року, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125597-otruiennya-v-solsberi-brytanska-policiya-povidomyla-pro-sche-odnu-jertvu.html

Ракурс

Британська поліція через понад ніж рік після резонансного отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, котре сталося в англійському місті Солсбері, повідомила про ще одну жертву цього інциденту.

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Постраждалим виявився офіцер поліції графства Уїлтшир, ім’я котрого не називається. Про це повідомляє видання Evening Standard.

Зазначається, що цей правоохоронець зазнав впливу невеликої кількості смертельно небезпечної нервово-паралітичної речовини, й після отримання «відповідного медикаментозного лікування», повернувся до роботи.

Повідомляється, що він був причетний до операції з реагування на отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у березні минулого року. Судово-медичну пробу крові в нього взяли на експертизу відразу після операції. Однак лише тепер вдалося підтвердити, що в зразку крові були виявлені сліди «Новичка».

Таким чином, цей поліцейський виявився четвертою особою, яка постраждала внаслідок отруєння в Солсбері. Тоді, окрім Скрипалів, постраждав також сержант-детектив Нік Бейлі.

Через кілька місяців у Британії стався другий інцидент з «Новичком» — впливу цієї хімічної речовини зазнали жителі розташованого неподалік від Солсбері міста Еймсбері Доун Стерджесс та Чарлі Роулі. Стерджесс через кілька днів після цього померла.

Британія вважає, що отруєння в Солсбері, котре сталося на початку березня 2018 року, було організованою Кремлем спробою вбивства колишнього подвійного агента Скрипаля. У Москві ці звинувачення відкидають.

Нагадаємо, кілька місяців тому син Стерджесс Еван Хоуп написав листа президентові РФ Володимирові Путіну.