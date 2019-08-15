Отравление в Солсбери: британская полиция сообщила о еще одной жертве

Отравление в Солсбери произошло в марте 2018 года, фото: ТСН

https://racurs.ua/n125597-otravlenie-v-solsberi-britanskaya-policiya-soobschila-o-esche-odnoy-jertve.html

Ракурс

Британская полиция спустя более чем год после резонансного отравления Сергея и Юлии Скрипалей, которое произошло в английском городе Солсбери, сообщила о еще одной жертве этого инцидента.

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Пострадавшим оказался офицер полиции графства Уилтшир, имя которого не называется. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Отмечается, что этот правоохранитель испытал влияние небольшого количества смертельно опасного нервно-паралитического вещества, и после получения «соответствующего медикаментозного лечения», вернулся к работе.

Сообщается, что он был причастен к операции по реагированию на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в марте прошлого года. Судебно-медицинскую пробу крови у него взяли на экспертизу сразу после операции. Однако только сейчас удалось подтвердить, что в образце крови были обнаружены следы «Новичка».

Таким образом, этот полицейский оказался четвертым лицом, пострадавшей в результате отравления в Солсбери. Тогда, кроме Скрипалей, пострадал также сержант-детектив Ник Бейли.

Спустя несколько месяцев в Великобритании произошел второй инцидент с «Новичком» — влиянию этого химического вещества подверглись жители расположенного неподалеку от Солсбери города Эймсбери Доун Стерджесс и Чарли Роули. Стерджесс через несколько дней после этого скончалась.

Великобритания считает, что отравление в Солсбери, произошедшее в марте 2018 года, было организованной Кремлем попыткой убийства бывшего двойного агента Скрипаля. В Москве эти обвинения отвергают.

Напомним, несколько месяцев назад сын Стерджесс Эван Хоуп написал письмо президенту РФ Владимиру Путину.