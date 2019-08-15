Реинтеграция Донбасса: первый пакет президентских инициатив может появиться к 2020 году

Реинтеграция Донбасса: первый пакет президентских инициатив может появиться к 2020 годуhttps://racurs.ua/n125596-reintegraciya-donbassa-pervyy-paket-prezidentskih-iniciativ-mojet-poyavitsya-k-2020-godu.htmlРакурс
Первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса должно быть наработан до 2020 года.
Приоритетные направления разработки правовых основ по реинтеграции временно оккупированных территорий должна создать соответствующая рабочая группа, входящая в состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Рябошапка вместе с постоянным представителем президента в автономной республике Крым и председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором АР Крым Гюндузом Мамедовым обсудили приоритетные направления работы по этому вопросу.
Среди основных идей — необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался, — рассказал Рябошапка.
Также он отметил, что будет подготовлена концепция переходного правосудия, реализованы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. В частности, речь идет о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного Украиной еще в январе 2000 года.
Напомним, недавно в Нацполиции заявили, что подготовили для деокупованого Донбасса 800 полицейских, которых обучали по специально разработанной программе.