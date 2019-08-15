Реінтеграція Донбасу: перший пакет президентських ініціатив може з’явитися до 2020 року

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n125596-reintegraciya-donbasu-pershyy-paket-prezydentskyh-iniciatyv-moje-z-yavytysya-do-2020-roku.html

Ракурс

Перший пакет президентських ініціатив щодо реінтеграції Донбасу має бути напрацьованим до 2020 року.

Loading...

Пріоритетні напрями розробки правових засад щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій має створити відповідна робоча група, що входить до складу Комісії з питань правової реформи. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що Рябошапка разом із постійним представником президента в автономній республіці Крим і головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем та прокурором АР Крим Гюндузом Мамедовим обговорили пріоритетні напрями роботи щодо цього питання.

Серед основних ідей — необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій з планом дій, який би регулярно переглядався, — розповів Рябошапка.

Також він зазначив, що буде підготована концепція перехідного правосуддя, імплементовані норми та принципи міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Зокрема, йдеться про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного Україною ще в січні 2000 року.

Нагадаємо, нещодавно в Нацполіції заявили, що підготували для деокупованого Донбасу 800 поліцейських, яких навчали за спеціально розробленою програмою.