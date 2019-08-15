Планета Юпітер

https://racurs.ua/ua/n125595-upiter-v-mynulomu-mig-poglynuty-veletensku-planetu-ucheni.html

Ракурс

У далекому минулому Юпітер міг поглинути велику планетезималь (планетарний зародок, з котрого формуються «повноцінні» планети).

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Такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши дані, зібрані космічним апаратом NASA Juno, повідомляє видання Science.

Juno вивчав гравітаційне поле Юпітера для отримання відомостей про його внутрішню будову.

В результаті знайшли своє підтвердження теорії, згідно з якими ядро Юпітера являє собою фрагментовані тверді породи, змішані з пухирцями газоподібного водню.

Моделі формування планет передбачають що на ранніх етапах цього процесу в надрах зосереджується більшість важких елементів, створюючи компактне щільне ядро, котре згодом починає притягувати до себе більш легкі речовини, зокрема газ.

Однак ядро Юпітера, на перший погляд, не відповідає цій теорії.

На думку вчених, пояснити цю невідповідність може зіткнення Юпітера 4,5 млрд років тому з планетезималлю, розміром в 10 разів більше Землі. Це могла бути одна з багатьох великих протопланет, які, ймовірно, входили до складу ранньої Сонячної системи.

В результаті зіткнення два щільні планетні ядра зіткнулися, в результаті чого важкі елементи змішалися з оболонкою з газів.

Багато вчених вважають, що нахили кількох газових гігантів, зокрема Урану, який «лежить» на своєму боці, були викликані схожими зіткненнями.

Нагадаємо, комічний апарат Juno у 2018 році сфотографував бурю на Юпітері.