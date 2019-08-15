Труба: Фракція Порошенка планує через Конституційний суд домогтися зняття голови ДБР

Роман Труба, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n125594-truba-frakciya-poroshenka-planuie-cherez-konstytuciynyy-sud-domogtysya-znyattya-golovy-dbr.html

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У фракції п’ятого президента України Петра Порошенка готують подання до Конституційного суду, спрямоване на скасування окремих норм закону про Державне бюро розслідувань (ДБР).

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Про це у своєму Телеграм-каналі заявив очільник ДБР Роман Труба.

За словами Труби, подання стосуватиметься права президента України делегувати своїх представників до конкурсної комісії з обрання директора ДБР та його заступників, а також призначати очільника ДБР на цю посаду.

Труба зазначає, що за попередні три роки механізм роботи конкурсної комісії не викликав питань, а закон про ДБР розробляли депутати від фракції Порошенка й сам п’ятий президент України його підписував.

На його думку, ця ініціатива може бути пов’язана з розпочатою ДБР низкою проваджень, учасником котрих є Порошенко.

Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, значить потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади, — зазначив Труба.

Водночас Труба визнав, що до закону про ДБР дійсно є низка питань.

Нагадаємо, нещодавно в ДБР заявили, що отримали дозвіл суду на проведення допиту Порошенка на поліграфі в межах розслідування ймовірного ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу українського телеканалу «Прямий».