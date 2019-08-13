Петро Порошенко, фото: Петро Порошенко

https://racurs.ua/ua/n125509-sud-dozvolyv-provesty-dopyt-poroshenka-z-detektorom-brehni-zmi.html

Ракурс

Суд дозволив допитати п’ятого президента України Петра Порошенка із застосуванням детектора брехні (поліграфа).

Loading...

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що відповідна ухвала суду стосується здійснюваного ДБР розслідування щодо ймовірного ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу українського телеканалу «Прямий».

Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди, — зазначили в ДБР.

Вчора Порошенко в межах розслідування цього провадження допитали в ДБР. Допит тривав дві години. Директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі зазначив, що не виключає, що наступний допит п’ятого президента відбудеться з використанням поліграфа.

Порошенко вчора заявив журналістам, що не довіряє ДБР, тому готовий пройти допит на поліграфі в ефірі телеканалу «Прямий».