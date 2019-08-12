Порошенка можуть допитати на поліграфі. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n125455-poroshenka-mojut-dopytaty-za-dopomogou-detektora-brehni-truba.html

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Петра Порошенка, колишнього президента України, можуть допитати на поліграфі.

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Сьогодні відбувся допит екс-глави держави у Державному бюро розслідувань, який тривав дві години. Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Про це 12 серпня повідомив директор ДБР Роман Труба на своєму Telegram-каналі.

Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа, — зазначив керівник відомства.

Труба зауважив, що детектор брехні — «це не страшно», таке психофізіологічне дослідження щороку проходять працівники бюро.

Як відомо, ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п’ятий президент України. Серед іншого є справа про можливе захоплення влади.

Нагадаємо, 12 серпня екс-президент Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Біля будівлі відомства виник словесний конфлікт між прихильниками і противниками колишнього глави держави.