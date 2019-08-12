У передмісті Афін вирує масштабна лісова пожежа. Фото: leadership

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Ракурс

Грецію охопили лісові пожежі. У ніч на 12 серпня зайнявся ліс біля підніжжя гори Імітос за 11 км від столиці країни Афін.

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Можливе джерело займання — один із житлових будинків у районі міста Пеанія. У місцевій пожежній службі повідомили, що пожежа спочатку поширилася на інші споруди, а потім охопила ліс, повідомляє Ekathimerini.

Про постраждалих унаслідок пожежі інформації поки що немає. Багато місцевих жителів екстрено залишили свої будинки.

Влада країни оголосила про високу ймовірність виникнення пожеж на більшій частині Греції через спеку та вітер. До боротьби з вогнем залучили авіацію, зокрема, вісім спеціалізованих вертольотів.

Масштаби збитків від стихії оголосять після завершення протипожежної операції.

Нагадаємо, дим від масштабних лісових пожеж, які охопили значні території Сибіру, досяг територій США та Канади. Згідно з даними супутникового стеження, пожежі в Росії охоплюють площу в 4,5 млн га. При цьому, за інформацією екологів, боротьба з вогнем відбувається лише на 6% цієї площі.