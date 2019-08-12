В пригороде Афин бушует масштабный лесной пожар. Фото: leadership

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Греция охвачена лесными пожарами. В ночь на 12 августа загорелся лес у подножья горы Имитос в 11 км от столицы страны Афин.

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Возможный источник возгорания — один из жилых домов в районе города Пеания. В местной пожарной службе сообщили, что пожар сначала распространился на другие постройки, а затем охватил лес, сообщает Ekathimerini.

О пострадавших в результате пожаре информации пока нет. Многие местные жители экстренно покинули свои дома.

Власти страны объявили о высокой вероятности возникновения пожаров на большей части Греции из-за жары и ветра. К борьбе с огнем привлечена авиация, в частности, восемь специализированных вертолетов.

Масштаб ущерба от бушующей стихии огласят после окончания противопожарной операции.

Напомним, дым от масштабных лесных пожаров, которые охватили значительные территории в Сибири, достиг территорий США и Канады. Согласно данным спутникового слежения, пожары в России охватывают площадь в 4,5 млн га. При этом, по информации экологов, борьба с огнем происходит лишь на 6% этой площади.