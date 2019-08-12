Нетрезвая парочка занялась сексом посреди улицы. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n125453-v-chernovcah-netrezvaya-para-ustroila-orgiu-posredi-ulicy-video.html

Ракурс

В Черновцах правоохранители 12 августа задержали двух нетрезвых местных жителей, которые занимались сексом на летней площадке кафе.

Loading...

Мужчина и женщина не стеснялись никого, за ними наблюдали прохожие. Кое-кто сумел снять инцидент на улице Бережанской на видео и загрузить его в сеть. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

В ведомстве отметили, что патрульные пытались пообщаться с нарушителями, но парочка на замечания правоохранителей не реагировал. Кроме того, того мужчина и женщина нецензурно выражались, заявляли, что не видят в своих действиях никакого нарушения.

Нетрезвых граждан полицейские доставили в Черновицкий областной наркодиспансер, где они прошли осмотр на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила, что любовники были нетрезвыми.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра детям

Напомним, 11 августа в Полтавской области поймали водителя, содержание алкоголя в крови которого почти в 16 раз превысил допустимую норму. Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле (допустимая норма — 0,2 промилле).