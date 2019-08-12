Нетвереза парочка зайнялася сексом посеред вулиці. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n125453-u-chernivcyah-netvereza-para-vlashtuvala-orgiu-posered-vulyci-video.html

Ракурс

У Чернівцях правоохоронці 12 серпня затримали двох нетверезих місцевих жителів, які займалися сексом на літньому майданчику кафе.

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Чоловік та жінка не соромилися нікого, за ними спостерігали перехожі. Дехто зумів зняти інцидент на вулиці Бережанській на відео та завантажити його в мережу. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу патрульної поліції Чернівецької області.

У відомстві зазначили, що патрульні намагалися поспілкуватися з порушниками, але парочка на зауваження правоохоронців не реагувала. Крім того, того чоловік та жінка нецензурно висловлювалися, заявляли, що не бачать у своїх діях жодного порушення.

Нетверезих громадян поліцейські доставили до Чернівецького обласного наркодиспансеру, де вони пройшли огляд на стан сп’яніння. Експертиза підтвердила, що коханці були нетверезими.

Увага! Відео не рекомендується для перегляду дітям

Нагадаємо, 11 серпня в Полтавській області зловили водія, вміст алкоголю у крові якого майже в 16 разів перевищив допустиму норму. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле (допустима норма — 0,2 проміле).