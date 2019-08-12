Президент Зеленський. Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка новим головою Житомирської обласної державної адміністрації.

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Відповідну заяву глава держави зробив у понеділок, 12 серпня, під час робочої поїздки на Житомирщину. Транслювали візит президента українські телеканали.

Новий губернатор пообіцяв президенту, що викорінить в регіоні корупцію та зосередиться на розвитку області.

За інформацією видання «Житомир.info», Віталій Бунечко народився 6 серпня 1973 року в місті Сарни Рівненської області. В 1995 році закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки, де здобув спеціальність вчителя історії та права. В 1997 році закінчив Академію Служби безпеки України, спеціальність — юрист. До призначення на посаду голови ОДА працював в СБУ, обіймав посаду першого заступника начальника головного управління — начальника управління Головного управління (з дислокацією в Маріуполі) регіонального органу СБУ.

У декларації новопризначеного чиновника вказується, що він прописаний у Києві, але фактично проживає в Донецькій області. Очільник ОДА задекларував у минулому році лише два годинники торгових марок Frank Muller та Zenit. Минулоріч Бунечко заробив 365 тис. 409 грн, готівкою задекларував 39 тис. дол. та 32 тис. євро.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив командувачем Об'єднаних сил Володимира Кравченка, який раніше обіймав посаду заступника начальника штабу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.