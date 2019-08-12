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У Києві знову продають шкільні щоденники з картою України без Криму. Фото: beztabu.net

У Києві продають шкільні щоденники з картою України без Криму (ФОТО)

12 сер 2019, 12:20
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Україна без Криму зображена на шкільних щоденниках, які зараз продають у гіпермаркетах «Метро» в Києві.

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Щоденники видавництва «Папірус» із зображенням карти України без Криму, який із 2014 року окупований Російською Федерацією, вперше з’явилися в Metro майже місяць тому. Після скарги покупця Володимира Бірулі в компанії вибачилися і заявили, що всі такі щоденники будуть вилучені з продажу, а відповідальні за їх появу на полицях гіпермаркету особи понесуть покарання.

Також у «Папірусі» ще в липні заявили, що попросили розповсюджувачів здійснити повернення вказаної продукції для утилізації.

Але, як виявилося, товар із зображенням України без Криму знову продається в «Метро». Вчора, 11 серпня, Біруля опублікував у своєму Facebook підтвердження їх продажу в гіпермаркеті.

У Києві знову продають шкільні щоденники з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia

Адміністратора не було, консультанти розводили руками. Довелося купити, щоб у базі Metro бачили, який саме товар і коли приніс вам дохід, — додав користувач.

Нагадаємо, недавно президент Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.

Джерело: Ракурс


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