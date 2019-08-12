Танк Т-64. Фото: Укроборонпром

https://racurs.ua/ua/n125450-u-lvovi-bronetankovyy-zavod-rozpochav-modernizaciu-tankiv-t-64-foto-video.html

Ракурс

Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод», яке входить до складу «Укроборонпрому», цьогоріч модернізуватиме танки Т-64 зразка 2017 року.

Loading...

На бойові машини встановлюватимуть новий прицільний комплекс навідника з тепловізором. Цей пристрій дозволяє вдень або вночі та за будь-яких погодних умов виявляти, розпізнавати та знищувати противника вогнем 125-мм гармати. Також танки обладнають новими приладами нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Про це 12 серпня повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Машина отримає й новий динамічний захист, який може протидіяти кумулятивним та бронебійним снарядам, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу «ударне ядро».

Крім того, танк буде оснащений системою супутникової навігації від ДП «Орізон-Навігація», яка дозволяє у режимі «онлайн» обмінюватись надійно зашифрованими даними. Танки також отримають нові цифрові радіостанції «Либідь К-2РБ», які забезпечують зв‘язок на дистанції до 70 км.

Нагадаємо, цьогоріч на держпідприємстві «Львівський бронетанковий завод» почали виробляти бронемашину БРЕМ «Лев» та пожежний танк ГПМ-72. Підприємство в 2019 році виготовлятиме та обслуговуватиме понад 70 одиниць бронетехніки.