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Танк Т-64. Фото: Укроборонпром

У Львові бронетанковий завод розпочав модернізацію танків Т-64 (ФОТО, ВІДЕО)

12 сер 2019, 11:58
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Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод», яке входить до складу «Укроборонпрому», цьогоріч модернізуватиме танки Т-64 зразка 2017 року.

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На бойові машини встановлюватимуть новий прицільний комплекс навідника з тепловізором. Цей пристрій дозволяє вдень або вночі та за будь-яких погодних умов виявляти, розпізнавати та знищувати противника вогнем 125-мм гармати. Також танки обладнають новими приладами нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Про це 12 серпня повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Машина отримає й новий динамічний захист, який може протидіяти кумулятивним та бронебійним снарядам, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу «ударне ядро».

Крім того, танк буде оснащений системою супутникової навігації від ДП «Орізон-Навігація», яка дозволяє у режимі «онлайн» обмінюватись надійно зашифрованими даними. Танки також отримають нові цифрові радіостанції «Либідь К-2РБ», які забезпечують зв‘язок на дистанції до 70 км.

Танк Т-72. Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, цьогоріч на держпідприємстві «Львівський бронетанковий завод» почали виробляти бронемашину БРЕМ «Лев» та пожежний танк ГПМ-72. Підприємство в 2019 році виготовлятиме та обслуговуватиме понад 70 одиниць бронетехніки.

Джерело: Ракурс


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