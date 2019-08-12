Танк Т-64. Фото: Укроборонпром

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Государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод», которое входит в состав «Укроборонпрома», в этом году будет модернизировать танки Т-64 образца 2017 года.

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На боевые машины будут устанавливать новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором. Это устройство позволяет днем или ночью и при любых погодных условиях обнаруживать, распознавать и уничтожать противника огнем 125-мм пушки. Также танки оборудуют новыми приборами ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Машина получит и новую динамическую защиту, который может противодействовать кумулятивным и бронебойным снарядам, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа «ударное ядро».

Кроме того, танк будет оснащен системой спутниковой навигации от ГП «Оризон-Навигация», которая позволяет в режиме «онлайн» обмениваться надежно зашифрованными данными. Танки также получат новые цифровые радиостанции «Лыбидь К-2РБ», которые обеспечивают связь на дистанции до 70 км.

Напомним, в этом году на госпредприятии «Львовский бронетанковый завод» начали производить бронемашину БРЭМ «Лев» и пожарный танк ГПМ-72. Предприятие в 2019 году будет производить и обслуживать более 70 единиц бронетехники.