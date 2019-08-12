В Киеве снова продают школьные дневники с картой Украины без Крыма. Фото: beztabu.net

https://racurs.ua/n125452-v-kieve-snova-prodaut-shkolnye-dnevniki-s-kartoy-ukrainy-bez-kryma-foto.html

Ракурс

Украина без Крыма изображена на школьных дневниках, которые сейчас продают в гипермаркетах «Метро» в Киеве.

Loading...

Дневники издательства «Папирус» с изображением карты Украины без Крыма, который с 2014 года оккупирован Российской Федерацией, впервые появились в Metro почти месяц назад. После жалобы покупателя Владимира Бирули в компании извинились и заявили, что все такие дневники будут изъяты из продажи, а ответственные за их появление на полках гипермаркета лица понесут наказание.

Также в «Папирусе» еще в июле заявили, что затребовали у распространителей осуществить возврат указанной продукции для утилизации.

Но, как оказалось, товар с изображением Украины без Крыма снова продается в «Метро». Вчера, 11 августа, Бируля опубликовал в своем Facebook подтверждение их продажи в гипермаркете.

Администратора не было, консультанты разводили руками. Пришлось купить, чтобы в базе Metro видели, какой именно товар и когда принес вам доход, — добавил пользователь.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещенияоккупированного Крыма.