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Ракурс
В Киеве снова продают школьные дневники с картой Украины без Крыма. Фото: beztabu.net

В Киеве продают школьные дневники с картой Украины без Крыма (ФОТО)

12 авг 2019, 12:20
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Украина без Крыма изображена на школьных дневниках, которые сейчас продают в гипермаркетах «Метро» в Киеве.

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Дневники издательства «Папирус» с изображением карты Украины без Крыма, который с 2014 года оккупирован Российской Федерацией, впервые появились в Metro почти месяц назад. После жалобы покупателя Владимира Бирули в компании извинились и заявили, что все такие дневники будут изъяты из продажи, а ответственные за их появление на полках гипермаркета лица понесут наказание.

Также в «Папирусе» еще в июле заявили, что затребовали у распространителей осуществить возврат указанной продукции для утилизации.

Но, как оказалось, товар с изображением Украины без Крыма снова продается в «Метро». Вчера, 11 августа, Бируля опубликовал в своем Facebook подтверждение их продажи в гипермаркете.

В Киеве снова продают школьные дневники с картой Украины без Крыма. Фото: Volodymyr Birulia

Администратора не было, консультанты разводили руками. Пришлось купить, чтобы в базе Metro видели, какой именно товар и когда принес вам доход, — добавил пользователь.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещенияоккупированного Крыма.

Источник: Ракурс


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