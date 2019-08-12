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Президент Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зеленский назначил председателем Житомирской ОГА бывшего сотрудника СБУ (ФОТО)

12 авг 2019, 12:32
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечка новым председателем Житомирской областной государственной администрации.

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Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 12 августа, во время рабочей поездки на Житомирщину. Транслировали визит президента украинские телеканалы.

Новый губернатор пообещал президенту, что искоренит в регионе коррупцию и сосредоточится на развитии области.

По информации издания «Житомир.info», Виталий Бунечко родился 6 августа 1973 года в городе Сарны Ровенской области. В 1995 году окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинки, где получил специальность учителя истории и права. В 1997 году окончил Академию Службы безопасности Украины, специальность — юрист. До назначения на должность председателя ОГА работал в СБУ, занимал должность первого заместителя начальника главного управления — начальника управления Главного управления (с дислокацией в Мариуполе) регионального органа СБУ.

В декларации новоназначенного чиновника указывается, что он прописан в Киеве, но фактически проживает в Донецкой области. Глава ОГА задекларировал в прошлом году лишь часы торговых марок Frank Muller и Zenit. В прошлом году Бунечко заработал 365 тыс. 409 грн, наличными задекларировал 39 тыс. долл. и 32 тыс. евро.

Фото: ЖУРНАЛ ЖИТОМИРА

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко, который ранее занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ.


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