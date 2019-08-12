Порошенко могут допросить на полиграфе. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n125455-poroshenko-mogut-doprosit-s-pomoschu-detektora-lji-truba.html

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Петра Порошенко, бывшего президента Украины, могут допросить на полиграфе.

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Сегодня состоялся допрос экс-главы государства в Государственном бюро расследований, который длился два часа. Порошенко дал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Об этом 12 августа сообщил директор ГБР Роман Труба на своем Telegram-канале.

Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа, — отметил руководитель ведомства.

Труба отметил, что детектор лжи — «это не страшно», такое психофизиологическое исследование ежегодно проходят работники бюро.

Как известно, ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины. Среди прочего есть дело о возможном захвате власти.

Напомним, 12 августа экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Возле здания ведомства возник словесный конфликт между сторонниками и противниками бывшего главы государства.