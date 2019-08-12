Порошенко допрашивают в Госбюро расследований. Фото: bbc.com

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Петр Порошенко, экс-президент Украины, сейчас находится на допросе в здании Государственного бюро расследований.

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Порошенко в качестве свидетеля допрашивают в рамках дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

Как сообщает «РБК-Украина», под зданием бюро собрались активисты с флагами Евросоюза и НАТО, а также с плакатами, на которых написано: «ГБР, чистите власть, а не медиа». Среди участников акции заметили сына экс-президента Михаила и членов партии «Европейская солидарность» Викторию Сюмар и Артура Герасимова.

После приезда Порошенко при входе в здание ГБР произошла перепалка между его сторонниками и противниками.

Как известно, Госбюро расследований изучает информацию о возможном незаконном пересечении Порошенко госграницы. Журналисты «Схем» сообщили, что экс-президент в прошлом году провел рождественский отпуск на Мальдивах, но паспортный контроль в Украине он якобы не проходил и мог путешествовать под другим именем.

Порошенко уже приезжал на допрос в ГБР 24 июля, хотя его вызывали на 25 июля. Всего бюро расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины. Среди прочего есть дело о возможном захвате власти.