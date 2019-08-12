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Александр Корниенко. Фото: Сергей Нуженко

Коалиция в Верховной Раде: в «Слуге народа» заявили об отсутствии переговоров с партией «Голос»

12 авг 2019, 09:56
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«Слуга народа», партия, которая победила на досрочных парламентских выборах, не ведет переговоров о коалиции в Верховной Раде с партией «Голос», основанной Святославом Вакарчуком.

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Представителям «Слуги народа» ничего неизвестно о таких переговорах. Хотя в партии не исключают личное общение с представителями политической силы Вакарчука. Об этом 12 августа заявил глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «РБК-Украина».

Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от «Голоса». На уровне партии мы не обсуждали вопрос объединения, — отметил он.

Корниенко ответил, что вероятно и такое развитие событий, когда одна фракция сформирует большинство в парламенте Украины.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что в коалицию Верховной Рады нового созыва, которую сформирует политическая партия «Слуга народа», могут войти и будущие народные депутаты от партии «Голос», но это будет зависеть от их позиций и политических пожеланий.


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