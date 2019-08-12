Олександр Корнієнко. Фото: Сергій Нуженко

https://racurs.ua/ua/n125444-koaliciya-u-verhovniy-radi-u-sluzi-narodu-zayavyly-pro-vidsutnist-peregovoriv-z-partiieu-golos.html

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«Слуга народу», партія, яка перемогла на дострокових парламентських виборах, не веде переговорів про коаліцію у Верховній Раді з партією «Голос», заснованою Святославом Вакарчуком.

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Представникам «Слуги народу» нічого невідомо про такі переговори. Хоча в партії не виключають особисте спілкування з представниками політичної сили Вакарчука. Про це 12 серпня заявив глава виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є особисте спілкування з окремими депутатами від «Голосу». На рівні партії ми не обговорювали питання об'єднання, — зазначив він.

Корнієнко відповів, що ймовірний і такий розвиток подій, коли одна фракція сформує більшість у парламенті України.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус раніше заявляв, що до коаліції Верховної Ради нового скликання, яку сформує політична партія «Слуга народу», можуть увійти і майбутні народні депутати від партії «Голос», але це залежатиме від їхніх позицій і політичних побажань.