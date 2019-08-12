Порошенка допитують у Держбюро розслідувань. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n125446-poroshenko-dopytuut-u-derjburo-rozsliduvan-foto.html

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Петро Порошенко, екс-президент України, зараз перебуває на допиті в будівлі Державного бюро розслідувань.

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Порошенка як свідка допитують у рамках справи про можливе ухиляння від сплати податків під час придбання телеканалу «Прямий».

Як повідомляє «РБК-Україна», під будівлею бюро зібралися активісти з прапорами Євросоюзу та НАТО, а також із плакатами, на яких написано: «ДБР, чистіть владу, а не медіа». Серед учасників акції помітили сина екс-президента Михайла та членів партії «Європейська солідарність» Вікторію Сюмар і Артура Герасимова.

Після приїзду Порошенка біля входу до будівлі ДБР сталася перепалка між його прихильниками і противниками.

Як відомо, Держбюро розслідувань вивчає інформацію про можливе незаконне перетинання Порошенком держкордону. Журналісти «Схем» повідомили, що екс-президент торік провів різдвяну відпустку на Мальдивах, але паспортний контроль в Україні він нібито не проходив і міг подорожувати під іншим ім’ям.

Порошенко вже приїжджав на допит у ДБР 24 липня, хоча його викликали на 25 липня. Всього бюро розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п’ятий президент України. Серед іншого є справа про можливе захоплення влади.