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Петр Порошенко, фото: Петр Порошенко

Суд разрешил провести допрос Порошенко с детектором лжи — СМИ

13 авг 2019, 19:36
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Суд разрешил допросить пятого президента Украины Петра Порошенко с применением детектора лжи (полиграфа).

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Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что соответствующее постановление суда касается осуществляемого ГБР расследование предполагаемого уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже украинского телеканала «Прямой».

Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии, — отметили в ГБР.

Вчера Порошенко в рамках расследования этого производства допросили в ГБР. Допрос длился два часа. Директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале отметил, что не исключает, что следующий допрос пятого президента Украины состоится с использованием полиграфа.

Порошенко вчера заявил журналистам, что не доверяет ГБР, поэтому готов пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала «Прямой».


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