Грибок может нанести значительный ущерб банановой промышленности, фото: PIXNIO

https://racurs.ua/n125508-ujasnyy-gribok-porazil-plantacii-kolumbiyskih-bananov.html

Ракурс

Крайне опасная банановая болезнь, вероятно, достигла Латинской Америки. В конце прошлой недели Колумбийский сельскохозяйственный институт (ICA) в Боготе подтвердил, что четыре плантации на севере Колумбии подверглись карантину из-за подозрений в заражении тропическим грибком TR4, который убивает растения, забивая их сосудистую систему.

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Эта болезнь, которая уже широко распространена в Азии, может уничтожить целые плантации, сообщает издание Science.

Этот вывод еще предстоит подтвердить, однако страны региона находятся в состоянии «повышенной боевой готовности». Соседний Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире, а Колумбия, Коста-Рика и Гватемала — крупными производителями бананов. Вспышка TR4 может погубить многих фермеров и поднять цены на бананы во всем мире.

TR4 — это разновидность «панамской болезни», которая уничтожила банановые плантации по всей Латинской Америке в середине XX века. Промышленность восстановилась после того, как она заменила наиболее широко культивируемый в то время сорт бананов, Грос Мишель, также известный как Большой Майк, на новый, Кавендиш, который устойчив к этой болезни и сегодня доминирует в экспортной промышленности.

Напомним, священные гавайские дерева охиа находятся под угрозой исчезновения из-за распространения смертельного для них грибка, который на архипелаг могли случайно занести туристы.