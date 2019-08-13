Грибок може завдати значних збитків банановій промисловості, фото: PIXNIO

https://racurs.ua/ua/n125508-jahlyvyy-grybok-vrazyv-plantaciyi-kolumbiyskyh-bananiv.html

Ракурс

Вкрай небезпечна бананова хвороба, ймовірно, досягла Латинської Америки. Наприкінці минулого тижня Колумбійський сільськогосподарський інститут (ICA) в Боготі підтвердив, що чотири плантації на півночі Колумбії піддалися карантину через підозри в зараженні тропічним грибком TR4, який вбиває рослини, забиваючи їхню судинну систему.

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Ця хвороба, котра вже широко поширена в Азії, може знищити цілі плантації, повідомляє видання Science.

Цей висновок ще належить підтвердити, проте країни регіону знаходяться в стані «підвищеної бойової готовності». Сусідній Еквадор є найбільшим експортером бананів у світі, а Колумбія, Коста-Ріка і Гватемала — великими виробниками бананів. Спалах TR4 може погубити багатьох фермерів і підняти ціни на банани в усьому світі.

TR4 — це різновид «панамської хвороби», яка знищила бананові плантації по всій Латинській Америці в середині XX століття. Промисловість відновилася після того, як вона замінила найбільш широко культивований в той час сорт бананів, Грос Мішель, також відомий як Великий Майк, на новий, Кавендіш, який стійкий до цієї хвороби і сьогодні домінує в експортній промисловості.

Нагадаємо, священні гавайські дерева охіа перебувають під загрозою зникнення через поширення смертельного для них грибку, котрий на архіпелаг могли випадково занести туристи.