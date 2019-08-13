Наступної доби на заході України дощитиме

https://racurs.ua/ua/n125507-pogoda-v-ukrayini-na-14-serpnya-na-zahodi-znachni-doschi-ta-grozy-karta.html

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Погода в Україні 14 серпня буде дощовою в західних регіонах, на решті території опадів здебільшого не очікують.

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У західних областях синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду зі значними дощами, грозами, подекуди градом та шквалами 25−28 м/с. Температура вночі становитиме 13- 18°, вдень — 25−30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині — 19−24°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 16−21°, на сході країни — 12−17°, вдень — 28−33°.

Вітер очікується південний з переходом у західній частині на північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 14 серпня очікується дощовою вдень та вночі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21°, вдень — 30−32°. Вітер південний, 5−10 м/с.

У Львові протягом наступної доби дощитиме. Температура повітря вночі становитиме 15- 17°, вдень — 20−22°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики опадів не прогнозують. Вночі термометри покажуть 18−20°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі також опади не очікують. Температура вночі — 17−19°, вдень — 31−33°. Вітер південний, 5−10 м/с.

У Харкові доба також мине без опадів. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 31−33°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи очікують дощі протягом наступної доби. Вночі — 16−18°, вдень — 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 серпня буде досить спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що цього року погода в серпні буде спекотнішою, ніж у попередні роки.