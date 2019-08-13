У КМДА заявили про наймасштабніший за роки незалежності спалах кору в Києві. Фото: cgz.vn.ua

https://racurs.ua/ua/n125506-u-kmda-zayavyly-pro-naymasshtabnishyy-za-roky-nezalejnosti-spalah-koru-v-kyievi.html

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Кір у Києві за останні півроку «підкосив» понад 5 тис. осіб, що стало наймасштабнішим спалахом цього захворювання за всі роки незалежності України.

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Рівень захворюваності на кір зріс утричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Двоє дорослих, які не були щеплені від кору, померли у лікарні. Про це повідомила глава департаменту охорони здоров’я столиці Валентина Гінзбург, інформує сьогодні прес-служба Київміськдержадміністрації.

Гінзбург вважає, що ситуація з поширенням кору, в якій опинилися Київ та інші міста України, — це наслідок втрати колективного імунітету.

Вона також навела статистичні дані захворюваності на кір: у 2015 році в Києві з симптомами цього захворювання до лікаря зверталися п’ятеро осіб, у 2016-му — троє, в 2017-му — 87, у 2018-му — понад 3 тис., а за перше півріччя 2019 року ця цифра перевищила 5 тис. осіб.

Лише активна позиція людей щодо вакцинації від кору може убезпечити місто від реальної загрози епідемії, наголосила чиновниця.

Нагадаємо, спалах кору, який наразі переживає населення України, характеризується низкою особливостей. Хворіють як діти, так і дорослі, недуг підхоплюють навіть малюки до року, які ще не дотягли до першого щеплення згідно з національним календарем вакцинації.