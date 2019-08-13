В КГГА заявили о самой масштабной за годы независимости вспышке кори в Киеве. Фото: cgz.vn.ua

https://racurs.ua/n125506-v-kgga-zayavili-o-samoy-masshtabnoy-za-gody-nezavisimosti-vspyshke-kori-v-kieve.html

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Корь в Киеве за последние полгода «подкосила» более 5 тыс. человек, что стало самой масштабной вспышкой этого заболевания за все годы независимости Украины.

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Уровень заболеваемости корью вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. Двое взрослых, не привитых от кори, умерли в больнице. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения столицы Валентина Гинзбург, информирует сегодня пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Гинзбург считает, что ситуация с распространением кори, в которой оказались Киев и другие города Украины, — это результат потери коллективного иммунитета.

Она также привела статистические данные по заболеваемости корью: в 2015 году в Киеве с симптомами этого заболевания к врачу обращались пять человек, в 2016-м — три, в 2017-м — 87, в 2018-м — более 3 тыс., а за первое полугодие 2019 года эта цифра уже превысила 5 тыс. человек.

Лишь активная позиция людей в вопросе вакцинации от кори может обезопасить город, который находится перед реальной угрозой эпидемии, подчеркнула чиновница.

Напомним, вспышка кори, которую сейчас переживает население Украины, характеризуется рядом особенностей. Болеют как дети, так и взрослые, болезнь подхватывают даже малыши до года, которые еще не дотянули до первой прививки согласно национальному календарю вакцинации.