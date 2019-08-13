Государственное финансирование получат 11 партий, фото: ICTV

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении государственного финансирования всем политсилам, которые по результатам нынешних парламентских выборов выполнили все предусмотренные законодательством для этого требования.

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В частности, преодолели на выборах отметку в 2% полученных голосов избирателей и в установленный законом «О политических партиях в Украине» срок открыли отдельный гривневый счет в учреждении банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Таким образом, госфинансирование получат 11 политсил: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария» и «Всеукраинское объединение «Свобода».

В НАПК отмечают, что финансирование уставной деятельности этих политсил начнется с 1 января 2020 года с одновременным выделением средств, на которые партии имеют право за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля. Первое заседание новой Верховной Рады запланировано на 29 августа.

Напомним, в конце июля НАПК распределило более 150 млн грн на финансирование политических партий в III квартале 2019 года. В этот перечень вошли политсилы, представленные в Верховной Раде VIII созыва.