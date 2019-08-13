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Ракурс
Державне фінансування отримають 11 партій, фото: ICTV

НАЗК дало гроші з держбюджету 11 політичним партіям

13 сер 2019, 17:36
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення щодо надання державного фінансування усім політсилам, котрі за результатами цьогорічних парламентських виборів виконали усі передбачені законодавством для цього вимоги.

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Зокрема, подолали на виборах позначку в 2% здобутих голосів виборців й у встановлений законом «Про політичні партії в Україні» термін відкрили окремий гривневий рахунок в установі банку України. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Загалом держфінансування отримають 11 політсил: «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та «Всеукраїнське об'єднання «Свобода».

У НАЗК зазначають, що фінансування статутної діяльності цих політсил розпочнеться з 1 січня 2020 року з одночасним виділенням коштів, на які партії мають право, за час, що мине з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня. Перше засідання нової Верховної Ради заплановане на 29 серпня.

Нагадаємо, наприкінці липня НАЗК розподілило понад 150 млн грн на фінансування політичних партій у III кварталі 2019 року. До цього переліку увійшли політсили, представлені у Верховній Раді VIII скликання.

Джерело: Ракурс


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