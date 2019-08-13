НАЗК дало гроші з держбюджету 11 політичним партіямhttps://racurs.ua/ua/n125505-pozachergovi-vybory-nazk-uhvalylo-rishennya-schodo-nadannya-derjavnogo-finansuvannya-11.htmlРакурс
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення щодо надання державного фінансування усім політсилам, котрі за результатами цьогорічних парламентських виборів виконали усі передбачені законодавством для цього вимоги.
Зокрема, подолали на виборах позначку в 2% здобутих голосів виборців й у встановлений законом «Про політичні партії в Україні» термін відкрили окремий гривневий рахунок в установі банку України. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Загалом держфінансування отримають 11 політсил: «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та «Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
У НАЗК зазначають, що фінансування статутної діяльності цих політсил розпочнеться з 1 січня 2020 року з одночасним виділенням коштів, на які партії мають право, за час, що мине з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради IX скликання.
Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня. Перше засідання нової Верховної Ради заплановане на 29 серпня.
Нагадаємо, наприкінці липня НАЗК розподілило понад 150 млн грн на фінансування політичних партій у III кварталі 2019 року. До цього переліку увійшли політсили, представлені у Верховній Раді VIII скликання.