Окупанти продовжили термін тримання під вартою членам так званої другої сімферопольської групи, фото: openpolice.ru

https://racurs.ua/ua/n125504-sprava-hizb-ut-tahrir-okupanty-prodovjyly-terminy-trymannya-pid-vartou-vismom-krymskym-tataram.html

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Ленінський райсуд російського міста Ростова-на-Дону продовжив до 15 листопада термін тримання під вартою чотирьом кримським татарам зі складу так званої другої сімферопольської групи у справі «Хізб ут-Тахрір» — Різі Ізетову, Ремзі Бекірову, Шабану Умерову і Руслану Сулейманову.

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Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність».

За словами адвоката Едема Семедляєва, був зібраний повний пакет документів, котрі доводили незаконність кримінального переслідування кримських татар, проте суд до них не прислухався.

Продовження терміну тривання під вартою щодо ще чотирьох фігурантів цієї справи з другої сімферопольської групи — Сейрана Муртази, Меджита Абдурахманова, Енвера Аметова та Рустема Сейтхалілова сьогодні розглядав Таганрозький міський суд. Їм термін перебування за ґратами продовжено до 14 листопада. Засідання суду відбувалося в закритому режимі.

Зазначається, що на засіданні був присутній консул України Іван Загородний.

«Хізб ут-Тахрір» — міжнародна ісламська політична партія, яка визнана в Росії терористичною й заборонена. Після окупації Криму російська влада переслідує жителів півострова за звинуваченнями у причетності до цієї політсили.

Нагадаємо, наприкінці липня Семедляєв повідомляв, що трьох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» окупанти помістили до психлікарні через їхню відмову співпрацювати зі слідством.