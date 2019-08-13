Оккупанты продлили срок содержания под стражей членам так называемой второй симферопольской группы, фото: openpolice.ru

https://racurs.ua/n125504-delo-hizb-ut-tahrir-okkupanty-prodlili-sroki-soderjaniya-pod-strajey-vosmi-krymskim-tataram.html

Ракурс

Ленинский райсуд российского города Ростова-на-Дону продолжил до 15 ноября срок содержания под стражей четырем крымским татарам из состава так называемой второй симферопольской группы по делу «Хизб ут-Тахрир» — Ризи Изетову, Ремзи Бекиров, Шабану Умерову и Руслану Сулейманову.

Loading...

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

По словам адвоката Эдема Семедляева, был собран полный пакет документов, доказывали незаконность уголовного преследования крымских татар, однако суд к ним не прислушался.

Продление срока продолжения под стражей относительно еще четырех фигурантов этого дела из второй симферопольской группы — Сейрана Муртазы, Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова и Рустема Сейтхалилова сегодня рассматривал Таганрогский городской суд. Им срок пребывания за решеткой продлен до 14 ноября. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Отмечается, что на заседании присутствовал консул Украины Иван Загородний.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская политическая партия, которая признана в России террористической и запрещена. После оккупации Крыма российские власти преследует жителей полуострова по обвинению в причастности к этой политсиле.

Напомним, в конце июля Семедляев сообщал, что трех фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» оккупанты поместили в психбольницу из-за их отказа сотрудничать со следствием.