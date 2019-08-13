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Оккупанты продлили срок содержания под стражей членам так называемой второй симферопольской группы, фото: openpolice.ru

Дело «Хизб ут-Тахрир»: оккупанты продлили сроки содержания под стражей восьми крымским татарам (ВИДЕО)

13 авг 2019, 16:59
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Ленинский райсуд российского города Ростова-на-Дону продолжил до 15 ноября срок содержания под стражей четырем крымским татарам из состава так называемой второй симферопольской группы по делу «Хизб ут-Тахрир» — Ризи Изетову, Ремзи Бекиров, Шабану Умерову и Руслану Сулейманову.

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Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

По словам адвоката Эдема Семедляева, был собран полный пакет документов, доказывали незаконность уголовного преследования крымских татар, однако суд к ним не прислушался.

Продление срока продолжения под стражей относительно еще четырех фигурантов этого дела из второй симферопольской группы — Сейрана Муртазы, Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова и Рустема Сейтхалилова сегодня рассматривал Таганрогский городской суд. Им срок пребывания за решеткой продлен до 14 ноября. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Отмечается, что на заседании присутствовал консул Украины Иван Загородний.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская политическая партия, которая признана в России террористической и запрещена. После оккупации Крыма российские власти преследует жителей полуострова по обвинению в причастности к этой политсиле.

Напомним, в конце июля Семедляев сообщал, что трех фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» оккупанты поместили в психбольницу из-за их отказа сотрудничать со следствием.

Источник: Ракурс


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