На западе Украины ожидаются дожди

https://racurs.ua/n125507-pogoda-v-ukraine-na-14-avgusta-na-zapade-znachitelnye-dojdi-i-grozy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 14 августа будет дождевой в западных регионах, на остальной территории осадков в основном не ожидают.

Loading...

В западных областях синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду со значительными дождями, грозами, местами градом и шквалами 25−28 м/с. Температура ночью будет 13−18°, днем — 25−30°, на Волыни, Ровенщине и Львовщине — 19−24°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16−21°, на востоке страны — 12−17°, днем — 28−33°.

Ветер ожидается южный с переходом в западной части на северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 14 августа ожидается дождливой днем и ночью. Столбики термометров ночью покажут 19−21°, днем — 30−32°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Во Львове в течение следующих суток будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит 15−17 °, днем — 20−22°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики осадков не прогнозируют. Ночью термометры покажут 18−20°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре также осадков метеорологи не ожидают. Температура ночью — 17−19°, днем — 31−33°. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Харькове сутки также пройдут без осадков. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 31−33°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи ожидают дожди в течение следующих суток. Ночью — 16−18°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 августа будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Напомним, синоптики ожидают, что в этом году погода в августе будет жарче, чем в предыдущие годы.