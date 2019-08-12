Петр Пророшенко. Фото: NV.ua

https://racurs.ua/n125460-poroshenko-zayavil-o-popytke-zahvata-kanala-pryamoy-reyderami-portnova-video.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, заявил, что в Украине происходит попытка рейдерского захвата телеканала «Прямой».

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К действиям рейдеров причастен бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Об этом Порошенко заявил 12 августа на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.

События, которые сейчас разворачиваются вокруг «Прямого» дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата этого телеканала. Инициатором этого является господин Портнов, — подчеркнул экс-президент.

При этом Порошенко уверяет, что не имеет никакого отношения к собственности и управлению «Прямым».

Порошенко призвал Госбюро расследований, СБУ и новую украинскую власть больше уделять внимания не телеканалу «Прямой», а защите информационного пространства от вмешательства Российской Федерации.

Напомним, 12 августа экс-президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Он давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой».

Возле здания ведомства возник словесный конфликт между сторонниками и противниками бывшего главы государства. После допроса неизвестные пытались забросать яйцами экс-президента. Их оцепила полиция, но не задерживала.

Сейчас ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины. Среди прочего есть дело о возможном захвате власти.