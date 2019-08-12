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Порошенко дал брифинг после допроса в ГБР. Фото: radiosvoboda.org

Порошенко дал брифинг после допроса в ГБР (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 авг 2019, 13:37
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Петр Порошенко, экс-президент Украины, был допрошен в Государственном бюро расследований сегодня, 12 августа.

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Детали допроса неизвестны, но после следственных действий Порошенко решил дать брифинг о ходе расследования, а также причастности к нему соратника Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по словам экс-президента, контактирует с руководством ГБР.

Известно, что после допроса на выходе из здания ГБР неизвестные пытались забросать яйцами экс-президента. Их окружила полиция, но задержания не проводились.

Напомним, ГБР заявляет, что расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большинство из них были открыты по заявлениям Портнова. Среди прочего есть и дело о возможном захвате госвласти.

Источник: Ракурс


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