Порошенко дал брифинг после допроса в ГБР. Фото: radiosvoboda.org

https://racurs.ua/n125456-poroshenko-dal-brifing-posle-doprosa-v-gbr-translyaciya.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины, был допрошен в Государственном бюро расследований сегодня, 12 августа.

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Детали допроса неизвестны, но после следственных действий Порошенко решил дать брифинг о ходе расследования, а также причастности к нему соратника Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по словам экс-президента, контактирует с руководством ГБР.

Известно, что после допроса на выходе из здания ГБР неизвестные пытались забросать яйцами экс-президента. Их окружила полиция, но задержания не проводились.

Напомним, ГБР заявляет, что расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большинство из них были открыты по заявлениям Портнова. Среди прочего есть и дело о возможном захвате госвласти.