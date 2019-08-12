Ракурсhttps://racurs.ua/
Порошенко дал брифинг после допроса в ГБР. Фото: radiosvoboda.org
Порошенко дал брифинг после допроса в ГБР (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n125456-poroshenko-dal-brifing-posle-doprosa-v-gbr-translyaciya.htmlРакурс
Петр Порошенко, экс-президент Украины, был допрошен в Государственном бюро расследований сегодня, 12 августа.
Loading...
Детали допроса неизвестны, но после следственных действий Порошенко решил дать брифинг о ходе расследования, а также причастности к нему соратника Виктора Януковича Андрея Портнова, который, по словам экс-президента, контактирует с руководством ГБР.
Известно, что после допроса на выходе из здания ГБР неизвестные пытались забросать яйцами экс-президента. Их окружила полиция, но задержания не проводились.
Напомним, ГБР заявляет, что расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большинство из них были открыты по заявлениям Портнова. Среди прочего есть и дело о возможном захвате госвласти.
Читайте также
Начало войны на Донбассе: о Донецком аэропорте, сбитом самолете и покушениях на президента — воспоминания полковника
Война на Донбассе: Как и почему отдавали Донецк — воспоминания полковника
Артель «Кандидат в депутаты Верховной Рады»: предвыборные фокусы
Артель «Кандидат в депутаты Верховной Рады»: предвыборные фокусы
Загрузка...
Загрузка...