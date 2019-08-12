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Ракурс
Порошенко дає брифінг після допиту в ДБР. Фото: radiosvoboda.org

Порошенко дав брифінг після допиту в ДБР (ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 сер 2019, 13:37
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Петро Порошенко, екс-президент України, був допитаний у Державному бюро розслідувань сьогодні, 12 серпня.

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Деталі допиту невідомі, але після слідчих дій Порошенко вирішив дати брифінг стосовно перебігу розслідування, а також причетності до нього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова, який, за словами, екс-президента, контактує з керівництвом ДБР.

Відомо, що після допиту на виході з будівлі ДБР невідомі намагалися закидати яйцями екс-президента. Їх оточила поліція, але затримання не проводилися.

Нагадаємо, ДБР заявляє, що розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більшість із них були відкриті за заявами Портнова. Серед іншого є і справа про можливе захоплення державної влади.

Джерело: Ракурс


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