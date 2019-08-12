Порошенко дає брифінг після допиту в ДБР. Фото: radiosvoboda.org

https://racurs.ua/ua/n125456-poroshenko-daie-bryfing-pislya-dopytu-v-dbr-translyaciya.html

Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент України, був допитаний у Державному бюро розслідувань сьогодні, 12 серпня.

Loading...

Деталі допиту невідомі, але після слідчих дій Порошенко вирішив дати брифінг стосовно перебігу розслідування, а також причетності до нього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова, який, за словами, екс-президента, контактує з керівництвом ДБР.

Відомо, що після допиту на виході з будівлі ДБР невідомі намагалися закидати яйцями екс-президента. Їх оточила поліція, але затримання не проводилися.

Нагадаємо, ДБР заявляє, що розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко. Більшість із них були відкриті за заявами Портнова. Серед іншого є і справа про можливе захоплення державної влади.