Петро Пророшенко. Фото: NV.ua

https://racurs.ua/ua/n125460-poroshenko-zayavyv-pro-sprobu-zahoplennya-kanalu-pryamyy-reyderamy-portnova-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, заявив, що в Україні відбувається спроба рейдерського захоплення телеканалу «Прямий».

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До дій рейдерів причетний колишній заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Про це Порошенко заявив 12 серпня на брифінгу, який транслювався на його сторінці у Facebook.

Події, які зараз розгортаються навколо «Прямого» дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення цього телеканалу. Ініціатором цього є пан Портнов, — наголосив екс-президент.

При цьому Порошенко запевняє, що немає жодного відношення до власності та управління «Прямим».

Порошенко закликав Держбюро розслідувань, СБУ та нову українську владу більше приділяти уваги не телеканалу «Прямий», а захисту інформаційного простору від втручання Російської Федерації.

Нагадаємо, 12 серпня екс-президент Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Він свідчив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Біля будівлі відомства виник словесний конфлікт між прихильниками і противниками колишнього глави держави. Після допиту невідомі намагалися закидати яйцями екс-президента. Їх оточила поліція, але не затримувала.

Наразі ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п’ятий президент України. Серед іншого є справа про можливе захоплення влади.