Контрабанда бурштину: Зеленський вимагає почистити лави силовиків Волині та Рівного

Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125459-zelenskyy-poprosyv-knyazieva-ta-bakanova-zvilnyty-kerivnykiv-policiyi-ta-sbu-v-troh-oblastyah.html

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Президент Володимир Зеленський попросив главу Національної поліція Сергія Князєва звільнити керівників поліції у низці районів Рівненської та Волинської областей.

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Таку заяву глава держави зробив 12 серпня під час робочого візиту в Житомирську область. Зеленський упевнений, що керівники силових структур у низці регіонів належно не борються із незаконним видобутком бурштину. Трансляцію візиту президента проводили українські ЗМІ.

Зеленський просив звільнити керівників райвідділів поліції у Рокитнівському, Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області. На Волині президент вимагає звільнення очільників поліції в Ратнівському та Любешівському районах.

Виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Івана Баканова Зеленський просить звільнити очільників спецслужби у Волинській та Рівненській областях.

Нагадаємо, під час робочої поїздки в Житомирську область президент Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву на звільнення за власним бажанням.