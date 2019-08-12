Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125457-vy-ne-korysni-derjavi-zelenskyy-zmusyv-golovnogo-lisivnyka-jytomyrschyny-napysaty-zayavu.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час робочої поїздки в Житомирську область змусив керівника обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву на звільнення за власним бажанням.

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У понеділок, 12 серпня, під час наради за участю керівництва Житомирської області Зеленський заявив, що володіє інформацію щодо того, що Курінський причетний до схеми з незаконного видобутку бурштину в області. Сам лісівник відповів, що це наклеп. Трансляцію наради в Олевську вели українські телеканали.

Глава держави наголосив, що Курінський на своїй нинішній посаді «не корисний державі» й запропонував чиновнику самому пошукати роботу. Також Зеленський поцікавився, чи зможе посадовець за власним бажанням звільнитися.

Можна домовитись, якщо ви звільнитеся. Коли потрібно написати заяву? Наскільки я зараз розумію, це потрібно було зробити це ще років п’ять тому. Тому треба звільнятися, якщо можна, завтра, — відповів Зеленський на питання Курінського щодо дати звільнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Бунечка новим головою Житомирської обласної державної адміністрації.