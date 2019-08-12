Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

«Вы не полезны государству»: Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины написать заявление на увольнение (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2019, 14:14
999

Владимир Зеленский, президент Украины, во время рабочей поездки в Житомирскую область заставил руководителя областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Loading...

В понедельник, 12 августа, во время совещания с участием руководства Житомирской области Зеленский заявил, что владеет информацией относительно того, что Куринский причастен к схеме по незаконной добыче янтаря в области. Сам лесник ответил, что это клевета. Трансляцию совещания в Олевске вели украинские телеканалы.

Глава государства подчеркнул, что Куринский на своей нынешней должности «не полезен государству» и предложил чиновнику самому поискать работу. Также Зеленский поинтересовался, сможет ли чиновник по собственному желанию уволиться.

Можно договориться, если вы уволитесь. Когда нужно написать заявление? Насколько я сейчас понимаю, это нужно было сделать это еще лет пять назад. Поэтому надо увольняться, если можно, завтра, — ответил Зеленский на вопрос Куринского относительно даты увольнения.

Последствия незаконной добычи янтаря в Житомирской области. Фото: president.gov.ua

Последствия незаконной добычи янтаря в Житомирской области. Фото: president.gov.ua

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Бунечка новым председателем Житомирской областной государственной администрации.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский попросил Князева и Баканова уволить руководителей полиции и СБУ в трех областях

Глава украинского государства требует от глав Национальной полиции и Службы безопасности Украины уволить руководителей этих ведомств в девяти районах трех северных областей

Правовые новости
14:49

Зеленский поручил Баканову и Авакову заменить глав СБУ и Нацполиции в Житомире (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский попросил руководителей Нацполиции и Службы безопасности в Житомирской области покинуть свои посты из-за неспособности бороться с незаконной добычей янтаря

Новости Украины
14:39
Новости партнеров
Загрузка...