«Вы не полезны государству»: Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины написать заявление на увольнение (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n125457-vy-ne-polezny-gosudarstvu-zelenskiy-zastavil-glavnogo-lesovoda-jitomirschiny-napisat-zayavlenie.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время рабочей поездки в Житомирскую область заставил руководителя областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление на увольнение по собственному желанию.

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В понедельник, 12 августа, во время совещания с участием руководства Житомирской области Зеленский заявил, что владеет информацией относительно того, что Куринский причастен к схеме по незаконной добыче янтаря в области. Сам лесник ответил, что это клевета. Трансляцию совещания в Олевске вели украинские телеканалы.

Глава государства подчеркнул, что Куринский на своей нынешней должности «не полезен государству» и предложил чиновнику самому поискать работу. Также Зеленский поинтересовался, сможет ли чиновник по собственному желанию уволиться.

Можно договориться, если вы уволитесь. Когда нужно написать заявление? Насколько я сейчас понимаю, это нужно было сделать это еще лет пять назад. Поэтому надо увольняться, если можно, завтра, — ответил Зеленский на вопрос Куринского относительно даты увольнения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Бунечка новым председателем Житомирской областной государственной администрации.