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Ракурс
Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Контрабанда янтаря: Зеленский требует почистить ряды силовиков Волыни и Ровно

12 авг 2019, 14:49
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Президент Владимир Зеленский попросил главу Национальной полиция Сергея Князева уволить руководителей полиции в ряде районов Ровенской и Волынской областей.

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Такое заявление глава государства сделал 12 августа во время рабочего визита в Житомирскую область. Зеленский уверен, что руководители силовых структур в ряде регионов должным образом не борются с незаконной добычей янтаря. Трансляцию визита президента проводили украинские СМИ.

Зеленский просил уволить руководителей райотделов полиции в Рокитновском, Дубровицком, Заречненском и Сарненском районах Ровенской области. На Волыни президент требует увольнения руководителей полиции в Ратновском и Любешовском районах.

Исполняющего обязанности голову Службы безопасности Украины Ивана Баканова Зеленский просит освободить руководителей спецслужбы в Волынской и Ровенской областях.

Напомним, во время рабочей поездки в Житомирскую область президент Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Источник: Ракурс


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