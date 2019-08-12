Зеленский поручил Баканову и Авакову заменить глав СБУ и Нацполиции в Житомире. Фото: Fresh News

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Ракурс

Незаконная добыча янтаря в Житомирской области и бездействие правоохранителей стали причиной обращения президента Владимира Зеленского к руководителям Службы безопасности Украины Ивану Баканову и Министерства внутренних дел Арсену Авакову с поручением заменить глав местных управлений этих ведомств.

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Зеленский в ходе рабочего визита в регион отметил, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской и Ровенской областях обострилась в 2014 году и до сих пор остается нерешенной.

Мы начнем работать по всем фамилиям (причастным к незаконной добыче янтаря — ред.) в данных областях, чтобы они собирали свои вещи и сменили адрес своего существования, сменили страну проживания. Это будет самый мягкий вариант для них, — заявил президент, добавив, что массовые увольнения особенно коснутся сотрудников житомирской СБУ.

В ответ глава облуправления СБУ Владимир Пахнюк отметил, что его подопечные изъяли 13 т незаконно добытого янтаря. Но Зеленский ответил, что Пахнюк неспособен эффективно бороться в копателями янтаря, после чего поручил Баканову рассмотреть другую кандидатуру на его место.

Зеленский также заявил, что хотел поговорить с прокурором Житомирщины, но тот оказался в отпуске. После этого глава государства попросил предоставить ему заявление чиновника с датами его отпуска.

Напомним, сегодня, 12 августа, на совещании в Житомирской области Зеленский обсудил проблему незаконной добычи янтаря и представил нового председателя облгосадминистрации. Им стал бывший сотрудник СБУ Виталия Бунечко.