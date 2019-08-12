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Зеленський доручив Баканову й Авакову замінити глав СБУ та Нацполіції у Житомирі. Фото: Fresh News

Зеленський доручив Баканову й Авакову замінити голів СБУ та Нацполіції у Житомирі (ВІДЕО)

12 сер 2019, 14:39
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Незаконний видобуток бурштину в Житомирській області та бездіяльність правоохоронців стали причиною звернення президента Володимира Зеленського до керівників Служби безпеки України Івана Баканова та Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова з дорученням замінити голів місцевих управлінь цих відомств.

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Зеленський під час робочого візиту в регіон зазначив, що проблема незаконного видобутку бурштину в Житомирській, Волинській та Рівненській областях загострилася в 2014 році й досі залишається невирішеною.

Ми почнемо працювати за всіма прізвищами (причетними до незаконного видобутку бурштину — ред.) у цих областях, аби вони збирали свої речі і змінили адресу свого існування, змінили країну проживання. Це буде найм’якший варіант для них, — заявив президент, додавши, що масові звільнення особливо торкнуться співробітників житомирської СБУ.

У відповідь глава облуправління СБУ Володимир Пахнюк зазначив, що його підопічні вилучили 13 т незаконно видобутого бурштину. Але Зеленський відповів, що Пахнюк нездатний ефективно боротися в копачами бурштину, після чого доручив Баканову розглянути іншу кандидатуру на його місце.

Зеленський також заявив, що хотів поговорити з прокурором Житомирщини, але той виявився у відпустці. Після цього глава держави попросив надати йому заяву чиновника з датами його відпустки.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, на нараді в Житомирській області Зеленський обговорив проблему незаконного видобутку бурштину та представив нового голову облдержадміністрації. Ним став колишній співробітник СБУ Віталія Бунечко.

Джерело: Ракурс


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