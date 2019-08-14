Погода в Україні: через дощі на заході очікуються повені. Фото: Талант

https://racurs.ua/ua/n125526-pogoda-v-ukrayini-cherez-doschi-na-zahodi-ochikuutsya-poveni.html

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Повені в Україні очікуються 14−16 серпня. Інтенсивні дощі та грози на заході призведуть до того, що рівень води в деяких річках у цій частині України помітно підвищиться.

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На річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська та Івано-Франківська області) 14−15 серпня рівень води підвищиться до 1,2 м, а на річках Закарпаття — до 1 м. На річках басейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) 14−16 серпня вода може піднятися до 0,7 м. Про це на своєму сайті сьогодні повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Дощова погода у Львівській області може призвести до виходу води на заплаву річки Вишня. У місті Володимир-Волинський Волинської області річка Луга також може вийти з берегів на незначний рівень.

За словами рятувальників ДСНС, збиток від таких повеней буде незначним, але в разі сильних дощів можливе формування локальних селевих потоків (водних потоків із великою концентрацією каміння й уламків гірських порід).